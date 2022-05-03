"Площади Жукова никогда не было, а стела была". В Днепре демонтировали советский памятный знак

Объект не имел исторической ценности и подпадал под действие закона о декоммунизации Фото: radiosvoboda.org

Речь идет о бетонных памятных знаках "Площадь маршала Жукова" и "Проспект Героев". Журналисты отметили, что объекты не имели исторической ценности и подпадали под действие закона о декоммунизации.

"Интересный факт из истории Днепра: площади Жукова в Днепре никогда не было, а стела была. Почему? Этот вопрос нужно задать советским начальникам, если они еще живы. Я думаю, это просто советская традиция – метить территорию", – прокомментировал снос представитель мэрии Днепра Антон Андриенко.

В демонтаже участвовали три спецмашины и восемь сотрудников коммунальных служб.

В Днепре убрали кирпичную стену с текстом приказа советского диктатора Иосифа Сталина, которая находилась у входа в парк Глобы, а также четыре бетонных объекта с советской символикой.

Демонтированные знаки станут экспонатами в Музее тоталитаризма, который планируют создать в Днепре.