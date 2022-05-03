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ОБЩЕСТВО

"Площади Жукова никогда не было, а стела была". В Днепре демонтировали советский памятный знак

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Объект не имел исторической ценности и подпадал под действие закона о декоммунизации
Объект не имел исторической ценности и подпадал под действие закона о декоммунизации
Фото: radiosvoboda.org

3 мая в Днепре демонтировали советские памятные знаки, сообщило "Радіо Свобода".

Речь идет о бетонных памятных знаках "Площадь маршала Жукова" и "Проспект Героев". Журналисты отметили, что объекты не имели исторической ценности и подпадали под действие закона о декоммунизации.

"Интересный факт из истории Днепра: площади Жукова в Днепре никогда не было, а стела была. Почему? Этот вопрос нужно задать советским начальникам, если они еще живы. Я думаю, это просто советская традиция – метить территорию", – прокомментировал снос представитель мэрии Днепра Антон Андриенко.

В демонтаже участвовали три спецмашины и восемь сотрудников коммунальных служб.

В Днепре убрали кирпичную стену с текстом приказа советского диктатора Иосифа Сталина, которая находилась у входа в парк Глобы, а также четыре бетонных объекта с советской символикой.

Демонтированные знаки станут экспонатами в Музее тоталитаризма, который планируют создать в Днепре.

Контекст:

Георгий Жуков – советский полководец, маршал Советского Союза, один из руководителей Компартии СССР, также был членом президиума ЦК КПСС и министром обороны. 

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. Согласно этим законам, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

Теги: Днепр, тоталитаризм, декоммунизация, Георгий Жуков
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