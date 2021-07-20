В Днепре раскрыли схему присвоения 4,5 млн грн, выделенных на ремонт школ и детсадов. Деньги предоставил ЕБРР

Всем шестерым сообщили о подозрении в присвоении бюджетных денег Фото: depositphotos.com

Следствие установило, что коммунальное предприятие Днепровского горсовета и ЕБРР заключили договор о выделении денег на инвестиционную программу по повышению энергоэффективности в бюджетных учреждениях и заведениях города.

По результатам международного тендера генеральным подрядчиком стала азербайджанская компания, которая действует на территории Украины через зарегистрированное открытое акционерное общество, отметили прокуроры.

"Глава представительства этого акционерного общества, директор коммунального предприятия, директор ООО, физическое лицо-предприниматель и еще двое граждан, действуя в составе организованной группы, в период с августа 2019-го по февраль 2020 года завладели бюджетными средствами, выделенными на выполнение ремонтных работ в двух детских садах и школе", – сообщил Офис генпрокуроора.

Подозреваемые внесли заведомо ложные сведения в акты выполненных работ по устройству мягкой кровли на объектах с применением утеплителя слоя монолитного пенобетона, который не соответствует проектной документации. В итоге они получили лишние 4,5 млн грн, утверждает ведомство.

Всем шестерым сообщили о подозрении в присвоении бюджетных средств и служебном подлоге.