В Донецкой области 15-летняя девочка захотела прогулять школу и наглоталась таблеток

Мать девочки рассказала полицейским, что утром ее дочь пожаловалась на плохое самочувствие. Женщина пыталась оказать дочери первую помощь, а затем вызвала медиков.

В городе Доброполье Донецкой области 15-летняя девочка выпила таблетки, чтобы пропустить школьные занятия. Об этом случае рассказали в региональной полиции 23 февраля.

Полицейские узнали об отравлении девушки после сообщения от педиатрического отделения местной больницы. Также они пообщались с матерью пациентки, которая рассказала, что утром ее дочь пожаловалась на плохое самочувствие.

Девушка сказала матери, что хотела пропустить уроки и выпила для этого таблетки. Лекарства она взяла в домашней аптечке. Женщина пыталась оказать дочери первую помощь, а затем вызвала скорую помощь.

Полиция проверяет все возможные версии произошедшего в рамках уголовного производства, включая попытку самоубийства.

Ребенка госпитализировали, жизни девочки ничего не угрожает.