В двух областях Украины возможны подтопления – Укргидрометцентр

Значительное затопление поймы будет наблюдаться 13–16 февраля, могут быть подтоплены дороги между приречными селами, а также частично затоплены некоторые населенные пункты в районе Чернигова, говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается затопление некоторых дорог в Новгород-Северском и Корюковском районах Черниговской области.

В Киевской области существует угроза в Броварском районе, недалеко от села Литки, сообщает Укргидрометцентр. Там возможны резкие колебания уровней воды до 0,1–0,6 м в сутки, есть вероятность подтопления левого берега Десны.