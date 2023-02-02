Харьковский сурок Тимка предсказал весну в Украине не ранее чем через шесть недель

Об этом сообщают региональные СМИ, в частности "МедиаПорт" и "Харків Times".
Погода в этот день в Харьковской области была пасмурной, и сурок не смог увидеть свою тень.
"Весна наступит не ранее чем через шесть недель", – озвучили его прогноз смотрители Владимир Ронкин и Владимир Грубник.
"МедиаПорт" отмечает, что прогнозы сурка сбываются не всегда (по оценкам биостанции – в 70-80% случаев), но традиции, которая возникла в 2004 году, не помешала даже полномасштабная война.
Однако после того как Тимка и другие сурки пережили несколько месяцев оккупации, здоровье зверька пошатнулось. Сотрудники биологического факультета заботились о животных в очень тяжелых условиях – при отсутствии электричества, света, питьевой воды и телефонной связи. Сейчас село Нестеровка, где живет сурок, освобождено, но постоянно обстреливается российскими оккупантами. Смотритель рассказал, что Тимка плохо спит и сильно похудел.
В Украинском гидрометцентре сегодня сочли необходимым напомнить, что сурок – "грызун, а не метеоролог".
В сообщении отмечается, что идея праздника День сурка – привлечение внимания к биоразнообразию и сохранению степи. Степной сурок (байбак) в 2021 году отнесен к исчезающим видам и внесен в Красную книгу Украины.
"Сохранение его как вида нужно осуществлять в заповедниках и прекратить браконьерское истребление, проводить информационную работу среди охотников. К серьезным научным прогнозам и синоптике это не имеет никакого отношения", – подчеркнули в Укргидрометцентре.
На биостанции ХНУ в Гайдарах Харьковской области День сурка отмечают с 2004 года. Тимка III занимается прогнозами последние шесть лет. Его предшественник – Тимка ІІ – работал семь лет, после чего ушел на пенсию. До этого прогнозами занимался Тимка I, которого также проводили на заслуженную пенсию по возрасту.
В 2017 году, кроме прихода весны через шесть недель, Тимка ІІ предсказал также, что ЕС предоставит Украине безвизовый режим.
Традиция определять сроки наступления весны по поведению сурков зародилась в XIX веке в городе Панксатони (штат Пенсильвания, США).