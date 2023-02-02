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Харьковский сурок Тимка предсказал весну в Украине не ранее чем через шесть недель

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По сравнению с прошлым годом сурок Тимка похудел
По сравнению с прошлым годом сурок Тимка похудел
Фото: mediaport.ua

Степной сурок Тимка III, который живет на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина в Харьковской области, спрогнозировал 2 февраля, что весна в этом году начнется в середине марта.

Об этом сообщают региональные СМИ, в частности "МедиаПорт" и "Харків Times".

Погода в этот день в Харьковской области была пасмурной, и сурок не смог увидеть свою тень. 

"Весна наступит не ранее чем через шесть недель", – озвучили его прогноз смотрители Владимир Ронкин и  Владимир Грубник. 

"МедиаПорт" отмечает, что прогнозы сурка сбываются не всегда (по оценкам биостанции  в 70-80% случаев), но традиции, которая возникла в 2004 году, не помешала даже полномасштабная война.

Однако после того как Тимка и другие сурки пережили несколько месяцев оккупации, здоровье зверька пошатнулось. Сотрудники биологического факультета заботились о животных в очень тяжелых условиях – при отсутствии электричества, света, питьевой воды и телефонной связи. Сейчас село Нестеровка, где живет сурок, освобождено, но постоянно обстреливается российскими оккупантами. Смотритель рассказал, что Тимка плохо спит и сильно похудел.

Фото: Сергій Бобок / Харків Times
Фото: Сергій Бобок / Харків Times

В Украинском гидрометцентре сегодня сочли необходимым напомнить, что сурок  – "грызун, а не метеоролог". 

В сообщении отмечается, что идея праздника День сурка – привлечение внимания к биоразнообразию и сохранению степи. Степной сурок (байбак) в 2021 году отнесен к исчезающим видам и внесен в Красную книгу Украины.

"Сохранение его как вида нужно осуществлять в заповедниках и прекратить браконьерское истребление, проводить информационную работу среди охотников. К серьезным научным прогнозам и синоптике это не имеет никакого отношения", – подчеркнули в Укргидрометцентре. 

Контекст:

На биостанции ХНУ в Гайдарах Харьковской области День сурка отмечают с 2004 года. Тимка III занимается прогнозами последние шесть лет. Его предшественник – Тимка ІІ – работал семь лет, после чего ушел на пенсию. До этого прогнозами занимался Тимка I, которого также проводили на заслуженную пенсию по возрасту.

В 2017 году, кроме прихода весны через шесть недель, Тимка ІІ предсказал также, что ЕС предоставит Украине безвизовый режим.

Традиция определять сроки наступления весны по поведению сурков зародилась в XIX веке в городе Панксатони (штат Пенсильвания, США).

Теги: погода, Харьковская область, Гидрометцентр, Укргидрометцентр, весна, прогноз, сурок Тимка, синоптики, День сурка
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