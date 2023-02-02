Харьковский сурок Тимка предсказал весну в Украине не ранее чем через шесть недель

Об этом сообщают региональные СМИ, в частности "МедиаПорт" и "Харків Times".

Погода в этот день в Харьковской области была пасмурной, и сурок не смог увидеть свою тень.

"Весна наступит не ранее чем через шесть недель", – озвучили его прогноз смотрители Владимир Ронкин и Владимир Грубник.

"МедиаПорт" отмечает, что прогнозы сурка сбываются не всегда (по оценкам биостанции – в 70-80% случаев), но традиции, которая возникла в 2004 году, не помешала даже полномасштабная война.

Однако после того как Тимка и другие сурки пережили несколько месяцев оккупации, здоровье зверька пошатнулось. Сотрудники биологического факультета заботились о животных в очень тяжелых условиях – при отсутствии электричества, света, питьевой воды и телефонной связи. Сейчас село Нестеровка, где живет сурок, освобождено, но постоянно обстреливается российскими оккупантами. Смотритель рассказал, что Тимка плохо спит и сильно похудел.

Фото: Сергій Бобок / Харків Times

В Украинском гидрометцентре сегодня сочли необходимым напомнить, что сурок – "грызун, а не метеоролог".

В сообщении отмечается, что идея праздника День сурка – привлечение внимания к биоразнообразию и сохранению степи. Степной сурок (байбак) в 2021 году отнесен к исчезающим видам и внесен в Красную книгу Украины.

"Сохранение его как вида нужно осуществлять в заповедниках и прекратить браконьерское истребление, проводить информационную работу среди охотников. К серьезным научным прогнозам и синоптике это не имеет никакого отношения", – подчеркнули в Укргидрометцентре.