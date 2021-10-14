В Генконсульстве РФ в Харькове заявили, что аккаунты дипмиссии в соцсетях были взломаны

"Просим считать размещенную на них информацию с 10.00 14 октября не соответствующей действительности. Генеральное консульство работает над восстановлением нарушенных аккаунтов", – отметили в сообщении.

Страница дипломатической миссии РФ в Instagram сейчас недоступна.

Украинский эксперт по кибербезопасности Константин Корсун написал в Facebook, что киберпатриоты поздравили Украину.

"Хакнули Instagram-страницу Генкосульства страны-агрессора в Харькове и разместили поздравления якобы от имени работников консульства", – подчеркнул он.