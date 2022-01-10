В Харькове выявлен случай малярии, ее завез студент из Конго

По данным ВОЗ, ежегодно малярия уносит жизни более 400 тыс. человек Фото: EPA

При прохождении медицинского осмотра у гражданина Конго выявлен возбудитель малярии. Студента направили в городскую клиническую больницу для дообследования и лечения.

В центре напомнили, что малярия – это группа трансмиссивных заболеваний, передающихся от больного к здоровому человеку малярийными комарами. Симптомы этого заболевания – лихорадка, озноб и обильное потоотделение. Наиболее распространена болезнь в странах Африки, Центральной и Южной Америки, Азии и Океании.

В марте 2021 года в Харькове от малярии умерла женщина, которая вернулась из Занзибара.