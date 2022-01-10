В Харькове выявлен случай малярии, ее завез студент из Конго

При прохождении медицинского осмотра у гражданина Конго выявлен возбудитель малярии. Студента направили в городскую клиническую больницу для дообследования и лечения.
В центре напомнили, что малярия – это группа трансмиссивных заболеваний, передающихся от больного к здоровому человеку малярийными комарами. Симптомы этого заболевания – лихорадка, озноб и обильное потоотделение. Наиболее распространена болезнь в странах Африки, Центральной и Южной Америки, Азии и Океании.
В марте 2021 года в Харькове от малярии умерла женщина, которая вернулась из Занзибара.
По данным ВОЗ, малярия распространена в 87 странах мира. в 2019 году число больных малярией составило 229 млн. "Ежегодно малярия уносит жизни более 400 тыс. человек, причем в основном от нее умирают маленькие дети в Африке", – сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Первую в мире вакцину от малярии начали тестировать в африканской Малави в апреле 2019 года. В октябре 2021 года Всемирная организация здравоохранения одобрила первую вакцину от малярии для детей.