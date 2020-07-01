В Харьковской области могут усилить карантин

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что в области могут быть усилены карантинные мероприятия – уже несколько дней регион не соответствует минимальным требованиям Министерства здравоохранения для смягчения карантина.

"Ослаблять мы точно их не будем... То, что карантинные мероприятия могут быть усилены, мы не исключаем", – цитирует Кучера агентство "Интерфакс-Украина".

По его словам, усиление ограничений может коснуться кинотеатров, которые должны были возобновить работу со 2 июля, а также ТРЦ, кафе и ресторанов.

Кучер добавил, что возможность усиления карантина региональные власти обсудят на совещании сегодня вечером.