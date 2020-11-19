В Харьковской области не может начать работу детский сад, который открыл Зеленский

В Харьковской области не начал работу детский сад в городе Южный, который после реконструкции в рамках программы "Большое строительство" 2 сентября осмотрел президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится в сюжете Общественного.
В начале октября документы дошкольного учреждения были отправлены в Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСК) для согласования. Они до сих пор не вернулись, сообщила заведующая детским садом Елена Вародова.
По ее словам, реконструкция обошлась почти в 63 млн грн.
"Никто не отвечает, никто ничего не знает. Кормят нас обещаниями, что вот скоро откроемся, скоро откроемся. В сентябре, в октябре, в ноябре. И так каждый месяц. В соседний поселок думали отдать [ребенка], но ездить надо каждое утро, не слишком близко", – рассказала местная жительница Карина Переверзева.
По данным Общественного, в Южном живет около 8 тыс. человек, новый детский сад рассчитан на 200 детей. Реконструкцию начали в 2018 году, позже проект внесли в президентскую программу "Большое строительство".
"Никто не знал, что будут такие проблемы с ГАСК. Если бы мы знали, мы бы об этом говорили. Садик готов к открытию. Ждем только вывод из ГАСК. Документы на согласование мы отправили. Пока ответа нет", – сказал глава Харьковской райгосадминистрации Артур Товмасян.
В конце мая 2020 года пресс-служба Харьковской облгосадминистрации сообщила, что 1 сентября в Южном откроют для посещения детский сад более чем на 200 мест.