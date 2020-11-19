В Харьковской области не может начать работу детский сад, который открыл Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Харьковскую область 2 сентября присутствовал на открытии детского сада в городе Южный. К середине ноября детский сад не начал принимать детей.

В начале октября документы детского сада отправили в ГАСК, ответ из архитектурной инспекции не пришел Фото: president.gov.ua

В Харьковской области не начал работу детский сад в городе Южный, который после реконструкции в рамках программы "Большое строительство" 2 сентября осмотрел президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится в сюжете Общественного.

В начале октября документы дошкольного учреждения были отправлены в Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСК) для согласования. Они до сих пор не вернулись, сообщила заведующая детским садом Елена Вародова.

По ее словам, реконструкция обошлась почти в 63 млн грн.

"Никто не отвечает, никто ничего не знает. Кормят нас обещаниями, что вот скоро откроемся, скоро откроемся. В сентябре, в октябре, в ноябре. И так каждый месяц. В соседний поселок думали отдать [ребенка], но ездить надо каждое утро, не слишком близко", – рассказала местная жительница Карина Переверзева.

По данным Общественного, в Южном живет около 8 тыс. человек, новый детский сад рассчитан на 200 детей. Реконструкцию начали в 2018 году, позже проект внесли в президентскую программу "Большое строительство".

"Никто не знал, что будут такие проблемы с ГАСК. Если бы мы знали, мы бы об этом говорили. Садик готов к открытию. Ждем только вывод из ГАСК. Документы на согласование мы отправили. Пока ответа нет", – сказал глава Харьковской райгосадминистрации Артур Товмасян.

В конце мая 2020 года пресс-служба Харьковской облгосадминистрации сообщила, что 1 сентября в Южном откроют для посещения детский сад более чем на 200 мест.