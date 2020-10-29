Детские сады и начальные классы школ Ивано-Франковска будут работать в обычном режиме, сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

Ученики 5–11 классов школ Ивано-Франковска будут переведены на дистанционное обучение в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив 29 октября на заседании горисполкома, написала пресс-служба горсовета.

Детские сады и начальные классы будут работать в обычном режиме.

Также мэр рассказал, что власти хотят развернуть койко-места для пациентов с COVID-19 в одном из корпусов роддома, также рассматривают детскую больницу и поликлинику №2.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки в Украине зарегистрировали 7342 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала эпидемии в стране выявлено 370 417 инфицированных, выздоровело 151 632 человека, умерло 6868. В Ивано-Франковской области подтверждено 19 596 случаев COVID-19, 428 человек умерли, 9633 выздоровели. Город находится в "красной" зоне эпидемической опасности.