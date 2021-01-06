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В Киеве задержали неонацистскую группировку во главе с "Гитлером"

Лидер выявленной в Киеве террористической группировки распространял материалы с призывами и инструкциями по совершению терактов на расовой и религиозной почве, сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе обысков были изъяты печатные издания террористического "манифеста"
В ходе обысков были изъяты печатные издания террористического "манифеста"
Фото: ssu.gov.ua

В Киеве Служба безопасности Украины пресекла деятельность неонацистской террористической группировки, последователей австралийского террориста Брентона Тарранта. Об этом 6 января сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе досудебного расследования установлено, что лидером группировки является злоумышленник по прозвищу "Гитлер". Используя мессенджеры, он организовал конспиративную сеть с массовым распространением материалов, в частности, "манифеста" Тарранта с призывами и инструкциями по совершению терактов на расовой и религиозной почве.

"Манифест" также был переведен на украинский и русский языки и распространялся в виде печатного издания. По данным СБУ, это вызывало критику со стороны внешнеполитических ведомств Австралии и Новой Зеландии.

В результате проведенных обысков и экспертиз правоохранители получили доказательства причастности "Гитлера" к преступной деятельности. Также изъяты печатные издания "манифеста", средства связи и оргтехника, с использованием которой распространяли террористические материалы, а также неонацистскую символику.

Лидеру группировки сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 27 (виды соучастников) и ч. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины.

Ранее было установлено, что активное участие в деятельности этой группы принимали несколько человек из неонацистской среды, одним из главарей которых был гражданин РФ, задержанный летом 2020 Службой безопасности Украины в Киеве. Ему было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-2, ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

15 марта 2019 года произошло нападение в мечетях Аль-Нур и Линвуд в Крайстчерче, 51 человек погиб, были ранены еще 40.

Австралиец, житель Новой Зеландии Таррант снял на видео, как расстреливает людей в мечети. 

Таррант стал автором неонацистского "манифеста", за распространение которого в Новой Зеландии предусмотрено тюремное заключение.

СМИ сообщали, что идеи Тарранта об уничтожении мигрантов вдохновили на преступления Патрика Крузиуса, застрелившего 20 человек в универмаге в американском Эль-Пасо, и жителя Осло, убившего свою сестру и открывшего огонь в исламском центре.

Тарранта приговорили к пожизненному заключению.

Теги: Киев, СБУ, теракт, террористы, обыски, Брентон Таррант, Служба безопасности Украины
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