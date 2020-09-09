В Киеве задержали одного из руководителей ИГИЛ

Задержанный в Киеве иностранец участвовал в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, занимался подбором и подготовкой боевиков ИГИЛ, а также организацией терактов, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, террорист по поддельным документам незаконно прибыл в Украину в 2018 году Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала в Киеве одного из руководителей международной террористической организации "Исламское государство", который находится в розыске по линии Интерпола. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба СБУ.

По полученным украинской спецслужбой данным, преступник является выходцем одной из постсоветских стран и входит в состав руководящего звена террористов ИГИЛ.

Установлено, что задержанный был заместителем известного чеченского радикального исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в международном аэропорту Ататюрк в 2016 году. Задержанный иностранец участвовал в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, занимался подбором и подготовкой боевиков, организацией терактов.

По данным СБУ, террорист по поддельным документам незаконно прибыл в Украину в 2018 году. В Киевской области он создал преступную группировку, в которую входили выходцы из стран Центральной Азии. По оперативной информации, в это же время он продолжал координировать ячейки ИГИЛ за рубежом.

Сейчас задержанный находится под арестом сроком 40 суток. Начата процедура экстрадиционной проверки.

СБУ также проверяет возможную причастность международного преступника и участников преступной группировки к подготовке террористических актов на территории Украины.

Террористическая организация "Исламское государство" была основана в 2006 году. Впоследствии группировка захватила часть территории Сирии, Ирака и Ливии. Боевики ИГИЛ участвовали в боевых действиях в Афганистане, Пакистане, Египте, Йемене, Нигерии и ведут террористическую деятельность в других странах.