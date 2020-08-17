В Житомире задержали участника ИГИЛ – СБУ

Задержанный в Житомире житель одной из стран Центральной Азии прибыл на территорию Украины, пытаясь избежать уголовной ответственности, сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины задержала в Житомире участника террористической организации "Исламское государство", который находится в международном розыске по линии Интерпола. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно полученным спецслужбой данным, житель одной из стран Центральной Азии, пытаясь избежать уголовной ответственности, прибыл на территорию Украины. В Житомире иностранец пытался получить вид на жительство.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Операция по розыску и задержанию злоумышленника проводилась совместно СБУ, Нацполицией и прокуратурой Житомирской области.

Террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ) была основана в 2006 году. Впоследствии группировка захватила часть территории Сирии, Ирака и Ливии. Боевики ИГИЛ участвовали в боевых действиях в Афганистане, Пакистане, Египте, Йемене, Нигерии и ведут террористическую деятельность в других странах.