В кинотеатре Авдеевки обнаружили арсенал боеприпасов

В Авдеевке Донецкой области правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Правоохранители изъяли мины, гранаты, гранатомет и запалы к гранатам, которые находились на втором этаже заброшенного кинотеатра.
Часть выявленных боеприпасов отправили на экспертизу, а те, которые находились в ненадлежащем состоянии и представляли угрозу, сотрудники полиции передали пиротехническому подразделению ГСЧС для утилизации.
Сейчас правоохранители устанавливают владельцев арсенала оружия.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.