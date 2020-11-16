В кинотеатре Авдеевки обнаружили арсенал боеприпасов

Правоохранители в Авдеевке изъяли из схрона мины, гранаты, гранатомет и запалы к гранатам, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В Авдеевке Донецкой области правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Правоохранители изъяли мины, гранаты, гранатомет и запалы к гранатам, которые находились на втором этаже заброшенного кинотеатра.

Часть выявленных боеприпасов отправили на экспертизу, а те, которые находились в ненадлежащем состоянии и представляли угрозу, сотрудники полиции передали пиротехническому подразделению ГСЧС для утилизации.

Сейчас правоохранители устанавливают владельцев арсенала оружия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.