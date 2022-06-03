В Конотопе запретили включать русскую музыку в публичных местах

"С сегодняшнего дня решением исполкома Конотопского горсовета запрещена трансляция и публичное прослушивание русскоязычного музыкального контента на территории нашей общины", – написал он.
4 мая Семенихин запретил деятельность на территории города Украинской православной церкви Московского патриархата. Тогда он заявил, что принял такое решение для недопущения раскола Конотопской общины на религиозной основе.
В конце мая 10 нардепов инициировали законопроект, который предлагает ограничить в Украине музыку страны-агрессора.