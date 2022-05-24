В Кропивницком суд обязал любителя "русского мира" выучить наизусть гимн Украины и песню "Батько наш – Бандера"

Отмечается, что студент переехал из Харькова в Кропивницкий после полномасштабного вторжения России.
В соцсетях он публиковал антиукраинские призывы и одобрял действия российской армии.
По информации пресс-секретаря Кировоградской областной прокуратуры Наталии Алексеенко, осужденный выкладывал в мессенджерах материалы с лозунгами: "За Россию", "Смерть хохлам", "Когда запишусь в российскую армию" и другие, сообщает Общественное.
Суд над студентом прошел в марте.
Сообщается, что мужчину признали виновным в уголовном правонарушении. Судья приговорил его к двум годам лишения свободы по статьям "Пропаганда войны" и "Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя либо захвата государственной власти".
Апелляцию осужденный не подавал, во время судебного процесса он покаялся.
Студента обязали выучить наизусть гимн Украины, раздел Конституции Украины о территориальном устройстве, стихотворение "Любіть Україну", песню "Батько наш – Бандера, Україна – мати", прочесть повесть "Тарас Бульба" и роман "І будуть люди".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Всего в Кировоградской области по таким статьям осудили пять человек. По результатам судебного разбирательства им назначили наказание от двух до пяти лет, пишет Общественное.