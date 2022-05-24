В Кропивницком суд обязал любителя "русского мира" выучить наизусть гимн Украины и песню "Батько наш – Бандера"

Студент выкладывал в мессенджерах материалы с лозунгами: "За Россию", "Смерть хохлам", "Когда запишусь в российскую армию" и другие Фото: depositphotos.com

Отмечается, что студент переехал из Харькова в Кропивницкий после полномасштабного вторжения России.

В соцсетях он публиковал антиукраинские призывы и одобрял действия российской армии.

По информации пресс-секретаря Кировоградской областной прокуратуры Наталии Алексеенко, осужденный выкладывал в мессенджерах материалы с лозунгами: "За Россию", "Смерть хохлам", "Когда запишусь в российскую армию" и другие, сообщает Общественное.

Суд над студентом прошел в марте.

Сообщается, что мужчину признали виновным в уголовном правонарушении. Судья приговорил его к двум годам лишения свободы по статьям "Пропаганда войны" и "Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя либо захвата государственной власти".

Апелляцию осужденный не подавал, во время судебного процесса он покаялся.

Студента обязали выучить наизусть гимн Украины, раздел Конституции Украины о территориальном устройстве, стихотворение "Любіть Україну", песню "Батько наш – Бандера, Україна – мати", прочесть повесть "Тарас Бульба" и роман "І будуть люди".

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