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В Мельбурне из-за коронавируса ввели комендантский час

Жителям Мельбурна, крупнейшего города австралийского штата Виктория, с 20.00 до 5.00 запрещено покидать дома, за исключением случаев экстренной необходимости. Ночью ограничат движение транспорта, на следующей неделе закроют школы и детские сады. На такие меры власти идут, чтобы добиться сокращения числа новых и активных случаев COVID-19.

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Мельбурн вечером 2 августа обезлюдел
Мельбурн вечером 2 августа обезлюдел
Фото: ЕРА

C 18.00 2 августа в австралийском Мельбурне вводится режим комендантского часа, который будет действовать как минимум до 13 сентября. Об этом в экстренном заявлении сообщил премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс.

С 20.00 до 5.00 гражданам запрещено покидать дома, исключения делаются для тех, кто работает ночью, нуждается в медицинской помощи или уходе.

Занятия спортом разрешаются только поодиночке или вдвоем, на расстоянии, не превышающем 5 км от места проживания. Закупки в магазинах также разрешены в пределах пятикилометрового радиуса.

Ночью в Мельбурне ограничат движение общественного транспорта.

С 5 августа ограничения еще более ужесточат, отметил Эндрюс. Запрету подлежат свадебные церемонии. Школы переводятся на дистанционный режим обучения. С 6 августа закрываются детские сады.

Эти меры являются вынужденными, их цель – взять под контроль ситуацию с новыми и активными случаями заболевания COVID-19.

Полиции предоставляются особые полномочия, как это уже было в январе, когда штат боролся с катастрофическими лесными пожарами.

2 августа в штате Виктория подтвержден 671 новый случай коронавирусной инфекции, 385 человек находятся в больницах. Всего в этом регионе выявлено 11 557 заболевших, 123 из них умерли, сообщил департамент здравоохранения Виктории в Twitter.

Мельбурн – крупнейший город штата, в нем проживает около 4,2 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Австралия, комендантский час, Мельбурн, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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