ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Мелитополе казаки решили патрулировать улицы. В полиции заявили, что они не имеют права это делать

Атаман Мелитопольского куреня Запорожского войска низового Игорь Лысенко заявил, что казаки готовят формирование, которое будет выполнять функции народной полиции в области. В полиции заявили, что по закону у казаков нет на это права без согласования с правоохранителями.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам атамана Лысенко, казаки имеют право проводить задержания и составлять админпротоколы
По словам атамана Лысенко, казаки имеют право проводить задержания и составлять админпротоколы
Фото: ria-m.tv

Казаки в Мелитополе Запорожской области планируют патрулировать улицы в качестве народной полиции. Об этом 29 июня сообщил атаман Мелитопольского куреня Запорожского войска низового Игорь Лысенко, отмечает местное издание "РИА-Мелитополь".

"Мы готовим формирование, которое в качестве народной полиции, будет осуществить охрану общественного порядка. Такие функции мы выполняли и ранее: выезжали в Крым, Почаев, Киев, в Мелитополе охраняли общественный порядок на многих мероприятиях", – сообщил Лысенко.

По его словам, казаки сейчас ведут переговоры на эту тему с председателем Новенского сельсовета и Бердянской погранзаставой.

"Казаки, так же, как и полиция, имеют право проводить задержания и составлять админпротоколы. В городе мы можем охранять общественный порядок совместно с сотрудниками полиции, а в селах самостоятельно. И неповиновение казакам приравнивается к неповиновению полицейскому", – добавил он.

Вместе с тем в полиции Запорожской области отметили, что казаки не имеют права патрулировать или охранять общественный порядок в Мелитопольском районе.

Правоохранители заявили, что для регистрации общественного формирования по охране общественного порядка необходимо подать решение о его создании, поддержанное Национальной полицией или подразделением Госпогранслужбы, устав, информацию о составе руководящего органа, а также список членов формирования. Мелитопольский курень, по данным правоохранителей, к полиции Запорожской области по этому поводу не обращался.

"Также стоит заметить, что согласно действующему законодательству свою деятельность общественные формирования по охране общественного порядка и государственной границы проводят исключительно под контролем органов Национальной полиции", – добавили в полиции.

Теги: полиция, Мелитополь, казаки, Запорожская область
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Присмотритесь к соседям, вдруг кто приютил". Эсхакзай пообещала киевлянам вознаграждение за помощь в поиске своей собаки
"Присмотритесь к соседям, вдруг кто приютил". Эсхакзай пообещала киевлянам вознаграждение за помощь в поиске своей собаки
  "Проклятая". Вышел официальный трейлер сериала со звездой "13 причин почему" о короле Артуре и мече Эскалибуре. Видео
  "Проклятая". Вышел официальный трейлер сериала со звездой "13 причин почему" о короле Артуре и мече Эскалибуре. Видео
Чарльз позировал вместе с овцами и свиньями в фермерском парке
Чарльз позировал вместе с овцами и свиньями в фермерском парке
"Я не знаю того, кто любил меня когда-то больше". Седокова поздравла с днем рождения молодого бойфренда
"Я не знаю того, кто любил меня когда-то больше". Седокова поздравла с днем рождения молодого бойфренда
  "Новая, дерзкая, офигенная". Огневич презентовала клип "Гола правда", в котором танцевала перед обнаженным натурщиком
  "Новая, дерзкая, офигенная". Огневич презентовала клип "Гола правда", в котором танцевала перед обнаженным натурщиком
Много алкоголя и ретроградный Меркурий. Dantes рассказал, как чувствует себя после празднования дня рождения
Много алкоголя и ретроградный Меркурий. Dantes рассказал, как чувствует себя после празднования дня рождения
Стоцкая нахамила подписчикам, которые пристыдили ее за неприличный жест
Стоцкая нахамила подписчикам, которые пристыдили ее за неприличный жест
"Ничего серьезного у нас не могло получиться – он был женат". Поэтесса Воропаева после смерти Проскурина рассказала о романе с актером
"Ничего серьезного у нас не могло получиться – он был женат". Поэтесса Воропаева после смерти Проскурина рассказала о романе с актером
Федишин и Вика из "НеАнгелов" вместе развлеклись в Одессе. Видео
Федишин и Вика из "НеАнгелов" вместе развлеклись в Одессе. Видео
"Соски видно". Фото Loboda в облегающем топе обсуждают в Instagram
"Соски видно". Фото Loboda в облегающем топе обсуждают в Instagram
"Хочу быть ласковым солнцем в его судьбе". Власова показала подросшего крестника и дала ему уроки вокала
"Хочу быть ласковым солнцем в его судьбе". Власова показала подросшего крестника и дала ему уроки вокала
  "Слышу тьму". В новом ролике Найка Борзова показали поедающего мухомор Эйнштейна и аллюзию на "Сад земных наслаждений" Босха. Видео
  "Слышу тьму". В новом ролике Найка Борзова показали поедающего мухомор Эйнштейна и аллюзию на "Сад земных наслаждений" Босха. Видео
"Я была уверена, что выйду замуж за цыпочку". Дочь Джексона удивлена, что встречается с парнем, а не с девушкой
"Я была уверена, что выйду замуж за цыпочку". Дочь Джексона удивлена, что встречается с парнем, а не с девушкой
Собчак показала, как выглядит после избиения в монастыре
Собчак показала, как выглядит после избиения в монастыре
"Ну и везучая ты, дрыщ". Ефросинина обменялась репликами с младшей сестрой
"Ну и везучая ты, дрыщ". Ефросинина обменялась репликами с младшей сестрой
Жена Павлика: Я прилагаю максимум усилий, чтобы мы с мужем были обладателями здоровой психики и здорового организма
Жена Павлика: Я прилагаю максимум усилий, чтобы мы с мужем были обладателями здоровой психики и здорового организма
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Богомолов показал "немножко пьяную" Собчак с сигаретой во время поездки на автомобиле. Видео
Богомолов показал "немножко пьяную" Собчак с сигаретой во время поездки на автомобиле. Видео
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
Ани Лорак, Лазарев, Стоцкая, Тимати, Малахов, Рудковская с детьми оторвались на дне рождения сына Киркорова. Фото. Видео
Ани Лорак, Лазарев, Стоцкая, Тимати, Малахов, Рудковская с детьми оторвались на дне рождения сына Киркорова. Фото. Видео
  Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS