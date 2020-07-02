В Мелитополе казаки решили патрулировать улицы. В полиции заявили, что они не имеют права это делать

Атаман Мелитопольского куреня Запорожского войска низового Игорь Лысенко заявил, что казаки готовят формирование, которое будет выполнять функции народной полиции в области. В полиции заявили, что по закону у казаков нет на это права без согласования с правоохранителями.

Казаки в Мелитополе Запорожской области планируют патрулировать улицы в качестве народной полиции. Об этом 29 июня сообщил атаман Мелитопольского куреня Запорожского войска низового Игорь Лысенко, отмечает местное издание "РИА-Мелитополь".

"Мы готовим формирование, которое в качестве народной полиции, будет осуществить охрану общественного порядка. Такие функции мы выполняли и ранее: выезжали в Крым, Почаев, Киев, в Мелитополе охраняли общественный порядок на многих мероприятиях", – сообщил Лысенко.

По его словам, казаки сейчас ведут переговоры на эту тему с председателем Новенского сельсовета и Бердянской погранзаставой.

"Казаки, так же, как и полиция, имеют право проводить задержания и составлять админпротоколы. В городе мы можем охранять общественный порядок совместно с сотрудниками полиции, а в селах самостоятельно. И неповиновение казакам приравнивается к неповиновению полицейскому", – добавил он.

Вместе с тем в полиции Запорожской области отметили, что казаки не имеют права патрулировать или охранять общественный порядок в Мелитопольском районе.

Правоохранители заявили, что для регистрации общественного формирования по охране общественного порядка необходимо подать решение о его создании, поддержанное Национальной полицией или подразделением Госпогранслужбы, устав, информацию о составе руководящего органа, а также список членов формирования. Мелитопольский курень, по данным правоохранителей, к полиции Запорожской области по этому поводу не обращался.

"Также стоит заметить, что согласно действующему законодательству свою деятельность общественные формирования по охране общественного порядка и государственной границы проводят исключительно под контролем органов Национальной полиции", – добавили в полиции.