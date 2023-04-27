В Мирнограде Донецкой области началась выдача гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова

Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба организации.

Фонд Рината Ахметова доставил в Мирноград почти 4 тыс. продуктовых наборов.

"Сейчас гуманитарную помощь начали получать местные жители. В первую очередь речь идет о наиболее уязвимых категориях населения – многодетных семьях, людях с инвалидностью и стариках. В наборах, как всегда, продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье", – говорится в релизе.

С начала полномасштабной войны России против Украины Фонд передал более 211 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона, сообщила пресс-служба.

"Фонд Рината Ахметова передал около 600 тыс. продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда. С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней", – добавили авторы релиза.