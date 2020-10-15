В МВД Украины выявили более 300 новых случаев COVID-19

С начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 выявили у 8502 сотрудников Министерства внутренних дел Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Около 8 тыс. сотрудников МВД выздоровели от COVID-19 Фото: МВС України / Facebook

За двое суток COVID-19 лабораторно подтвердили у 333 сотрудников МВД Украины, от осложнений заболевания умерли двое. Об этом 15 октября в Facebook сообщила пресс-служба МВД Украины.

Наибольшее количество больных COVID-19 правоохранителей зарегистрировано в Ровенской области (19), в Житомирской области (18) и в Киеве (32). С начала пандемии заболели 8502 работника МВД, выздоровели 7900, умерли 22, сказано в сообщении.

"Медицинские учреждения системы МВД в 24 областях загружены на 50–90% в зависимости от региона. В Киевском гарнизоне загруженность коечного фонда составляет 97%", – отметили в МВД.

Для оказания медицинской помощи заболевшим развернуто 2715 коек.

"Медицинскую помощь получают все подразделения и учебные заведения системы МВД и контактные лица", – подчеркнули в пресс-службе.

В Украине по состоянию на 15 октября зафиксировали 281 239 случая коронавирусной инфекции. Жертвами болезни стали 5302 украинца, выздоровели 119 650 пациентов, продолжают болеть 156 287.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.