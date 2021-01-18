В НСЗУ рассказали, сколько в Украине тратят на одного госпитализированного пациента с COVID-19

По состоянию на 18 января Национальная служба здоровья Украины за лечение госпитализированных пациентов с коронавирусом выплатила 11,4 млрд грн.

В период с апреля по декабрь 2020 года в Украине были госпитализированы 253 тыс. пациентов, инфицированных коронавирусом Фото: nszu.gov.ua

Выплаты от Национальной службы здоровья Украины на одного госпитализированного пациента с COVID-19 составляют в среднем 45 тыс. грн. Об этом 18 января сообщает НСЗУ.

На сегодняшний день за лечение пациентов с коронавирусом НСЗУ выплатила 11,4 млрд грн.

Помимо этого, более 19 млрд грн выплачены медицинским учреждениям и центрам экстренной медицинской помощи за оказание помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него.

В период с апреля по декабрь 2020 года в Украине были госпитализированы 253 тыс. пациентов, инфицированных коронавирусом. Из них в отделении интенсивной терапии находилось почти 50 тыс. человек. Доля госпитализированных пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии, в прошлом году составляла 19,6%.

По состоянию на утро 18 января в Украине коронавирус подтвердили у 1,163 млн человек, умерло 20 869 заболевших, выздоровело 871 196 человек.