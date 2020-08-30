В Одессе на ЛГБТ-марше произошла потасовка, госпитализировали полицейского

В Одессе возле Думской площади началась потасовка между участниками марша "За семейные ценности" и представителями ЛГБТ.

На Приморском бульваре Одессы к месту проведения ЛГБТ-марша стягиваются сторонники традиционных семейных ценностей. Об этом сообщает местный портал 048.ua.

Около полусотни представителей организации "Традиция и порядок" собрались на Приморском бульваре у места шествия Марша равенства. Активисты рассказали, что просто пришли выразить свою позицию без провокаций и экстремизма.

Однако вскоре возле Думской площади началась потасовка, участников марша "За семейные ценности" полиция взяла в кольцо. Около пяти активистов задержали, пострадал один полицейский, его госпитализировали. "Думская" отмечает, что потасовка произошла из-за того, что противники марша начали оскорблять ЛГБТ-активистов.

Видео инцидента опубликовал в YouTube одесский фотограф Сергей Ляшонок.

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