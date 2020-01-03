В Одессе новогодние елки меняют на сладости – горсовет

Акция по обмену новогодних елок на сладости продлится в Одессе до 1 февраля.

Для приема хвойных деревьев в районах Одессы отведены места под "пункты приема" Фото: omr.gov.ua

В Одессе новогодние елки меняют на сладости. Об этом 2 января проинформировала пресс-служба мэрии Одессы.

Каждый человек, который принял решение избавиться после новогодних праздников от елки, может сделать это в специально отведенном месте.

"Взамен хвойных деревьев можно получить конфеты или другие сладости. Акция продлится до 1 февраля", – сообщили в пресс-службе.

Для приема хвойных деревьев в районах Одессы отведены места под "пункты приема". Всего их 67. В частности, они находятся во дворах жилых домов и возле торговых центров.