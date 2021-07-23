В Одессе в больницу попал подросток, которого родители довели до анорексии попытками "изгнать демонов"

Мальчик попал к медикам, когда не мог пить воду Скриншот: tsn.ua

В детской реанимации рассказали, что первый раз имеют дело не с пациенткой, страдающей анорексией, а с пациентом. При росте 180 см подросток весил 30 килограммов и был в очень тяжелом состоянии.

Отец рассказал, что у мальчика ряд врожденных болезней, против которых бессильны медики, и однажды "православный старец" посоветовал диету. "Изгоняли демонов" таким образом в течение девяти лет. Лишить пищи решил отец, а мать не возражала.

Родители до сих пор уверены, что все делали правильно, говорится в сюжете. К медикам они обратились только тогда, когда у подростка не осталось сил попить воды.

Состояния ребенка окружающие не замечали, потому что последние несколько лет он учился дома.

Журналистам в службе по делам детей заявили, что подростка домой не вернут.

Отцу и матери грозит наказание за злостное невыполнение родительских обязанностей.