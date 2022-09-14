В Одессе запустили самый длинный в Украине трамвайный маршрут

"Реализация проекта "Север – Юг" позволит жителям спальных микрорайонов добираться общественным электрическим транспортом до центральной части города, районов "Привоза" и железнодорожного вокзала", – говорится в сообщении.

40 вагонов маршрута №7 будут курсировать между улицей Паустовского и 11-й станцией Люстдорфской дороги через Лузановку, Пересыпь, центр города, железнодорожный вокзал и Юго-Западный массив.

Длина маршрута – 29 километров, время движения – 2 часа 2 минуты, интервал движения, как обещают, – 5–6 минут.

Запуск маршрута готовили с 2015 года, для этого провели капитальный ремонт на улицах Софиевской, Преображенской, Новощепном ряду, спуске Маринеска, Тираспольской площади, отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

В Одесском горсовете этот маршрут назвали самым длинным в Европе, но издание "Новини.LIVE" напомнило, что в Бельгии существует трамвайный экскурсионный маршрут вдоль бельгийского побережья, протяженность которого – 67 км. Одесский маршрут стал самым длинным в Украине, обойдя Кривой Рог на 2 км.

"Трамваю №7 будет предоставлено преимущество, поэтому проходящие в том же направлении сопутствующие маршруты будут изменены, о чем мы сообщим дополнительно", – сказал замдиректора КП "Одесгорэлектротранс" Александр Коваль.

Издание отмечает, что для того, чтобы открыть новый маршрут, был закрыт маршрут трамвая №3, частично дублировавший его. Это вызвало у людей жалобы, и сейчас в коммунальном предприятии изучают, как лучше его вернуть.

"Жители Черноморки сообщают, что теперь маршрут №27 переполнен, а чтобы добраться до центра города, нужно будет ехать с пересадками", – говорится в новости.