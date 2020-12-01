В Одесской области злоумышленники пытались присвоить 1300 гектаров земли

Фальсифицировав документы, злоумышленники хотели присвоить 52 земельных участка, сообщает пресс-служба СБУ.

В Одесской области Служба безопасности Украины блокировала незаконное присвоение земель сельскохозяйственного назначения одной из объединенных территориальных общин на сумму более 80 млн грн. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что руководство местной коммерческой структуры организовало механизм присвоения коммунальных земельных участков местной общины. В течение длительного времени эти земли сельскохозяйственного назначения находились в пользовании бизнесменов. Задокументировано, что при передаче земель из государственной в коммунальную собственность бизнесмены противоправно присвоили часть участков.

В ходе досудебного расследования оперативники спецслужбы получили доказательства незаконного вывода из коммунальной собственности 52 земельных участков общей площадью 1300 гектаров. Для этого злоумышленники фальсифицировали документы.

Правоохранители провели ряд обысков по адресам проживания фигурантов дела, в ходе которых была обнаружена документация, свидетельствующая о незаконности перерегистрации участков. Сейчас на эту землю наложен арест, решается вопрос о ее возврате в собственность общины.

Основателю коммерческой структуры сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме, в том числе должностных лиц государственных органов исполнительной власти.