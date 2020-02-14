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В ПЦУ заявили, что отмечаемый 14 февраля День влюбленных не соответствует фактам из реальной жизни святого Валентина

Согласно одной из самых популярных легенд, святой Валентин венчал влюбленные пары, несмотря на запрет римского императора Клавдия II. Эта легенда содержит ошибку в хронологии событий, потому что во времена жизни святого Валентина в III веке вообще еще не существовало особого обряда церковного венчания, сообщили в Православной церкви Украины.

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ПЦУ: Католики почитают святого Валентина 14 февраля, православные 12 августа
ПЦУ: Католики почитают святого Валентина 14 февраля, православные – 12 августа
Фото: Православна Церква України / Facebook

В Православной церкви Украины сообщили, что святой Валентин, которого вспоминают в День Святого Валентина, не имеет отношения к покровительству влюбленных. Об этом 13 февраля на своей странице в Facebook написала пресс-служба церкви.

"Православной церковью почитается несколько святых с именем Валентин. Вероятно, что святой, который упоминается в массовой культуре 14 февраля, известен в церковном календаре как святой Валентин Интерамский (Итальянский). Он жил в итальянском городе Терни в III веке и был казнен в 269 году. Все святые, которые совершили свой подвиг до 1054 года в Западной Европе, то есть до разделения на Западную и Восточную церковь, – это почитаемые православные святые. Поэтому память святого Валентина отмечается и в католической, и в православной традиции, однако в разные даты: католики почитают его 14 февраля, православные – 12 августа", – говорится в сообщении.

В ПЦУ отметили, что праздник, который принято отмечать 14 февраля как день влюбленных, на самом деле не соответствует фактам из реальной жизни святого Валентина.

"Согласно одной из самых популярных легенд, святой Валентин "венчал влюбленные пары, несмотря на запрет жестокого императора Клавдия II". Якобы правитель считал, что мужчины, которые не имеют жен и детей, будут лучшими воинами. Однако эта легенда содержит значительную ошибку в хронологии событий, ведь во времена жизни святого Валентина в III веке вообще еще не существовало особого обряда церковного венчания. Церковь считала законным тот брак, который заключался в соответствии с гражданскими законами и который закреплялся христианами через совместное причастие и объявление перед членами общины", – пояснили в церкви.

Там добавили, что папа римский Геласий канонизировал святого Валентина в 496 году и посвятил ему день 14 февраля, вероятно, для того, чтобы вытеснить языческое празднество, которое отмечалось в Риме в те времена и сопровождалось жертвоприношениями в честь плодовитости и материнства.

https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/posts/2763047183771405

Теги: церковь, католики, православие, венчание, День Святого Валентина, ПЦУ
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