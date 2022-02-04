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В Полтаве демонтировали памятник Суворову, Дробович назвал причину. Видео

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Памятник Суворову это акт возвеличивания героя государства-агрессора, заявили в УИНП
Памятник Суворову – это акт возвеличивания героя государства-агрессора, заявили в УИНП
Скриншот: ІРТ Полтава / YouTube

В Полтаве демонтирован памятник российскому полководцу Александру Суворову, инициатором демонтажа выступил Украинский институт национальной памяти (УИНП). Об этом 4 февраля сообщает местный сайт "Полтавщина".

Ранее памятник был установлен во дворе киевского военного лицея имени Ивана Богуна, осенью 2021 года его демонтировали и переместили в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации (филиал Национального военно-исторического музея Украины).

О причине демонтажа рассказал в письме региональному представителю УИНП в Полтавской области Олегу Пустовгару глава УИНП Антон Дробович.

"Монумент не является памятником истории, искусства, культуры, архитектуры, градостроительства, науки и техники. Памятник был одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды, потерявшей свое значение после обретения Украиной независимости. Целесообразность музеефикации и экспонирования этого памятника может рассматриваться в контексте монументальной пропаганды эпохи СССР", – написал он, добавив, что памятник российскому полководцу – это акт возвеличивания одного из героев государства-агрессора.

ВИДЕО
Видео: ІРТ Полтава / YouTube
Контекст:

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

Теги: Полтава, памятник, Украинский институт национальной памяти, декоммунизация, Антон Дробович
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