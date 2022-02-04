В Полтаве демонтировали памятник Суворову, Дробович назвал причину. Видео

Ранее памятник был установлен во дворе киевского военного лицея имени Ивана Богуна, осенью 2021 года его демонтировали и переместили в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации (филиал Национального военно-исторического музея Украины).

О причине демонтажа рассказал в письме региональному представителю УИНП в Полтавской области Олегу Пустовгару глава УИНП Антон Дробович.

"Монумент не является памятником истории, искусства, культуры, архитектуры, градостроительства, науки и техники. Памятник был одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды, потерявшей свое значение после обретения Украиной независимости. Целесообразность музеефикации и экспонирования этого памятника может рассматриваться в контексте монументальной пропаганды эпохи СССР", – написал он, добавив, что памятник российскому полководцу – это акт возвеличивания одного из героев государства-агрессора.

ВИДЕО

Видео: ІРТ Полтава / YouTube