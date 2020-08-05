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В Полтаве на месте возведения многоэтажной новостройки обрушились строительные леса. Есть пострадавшие

В Полтаве на улице Пилипа Орлика на строительстве обрушились леса. Четверо работников получили травмы, сообщили в полиции.

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Никто из рабочих тяжелых травм не получил
Никто из рабочих тяжелых травм не получил
Фото: pl.npu.gov.ua

В Полтаве на стройке на улице Пилипа Орлика обрушились строительные леса. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавы.

"По предварительным данным, которые получила полиция, на улице Пилипа Орлика на строительстве обрушились леса", – сообщается в релизе.

В результате инцидента пострадало четыре человека.

По информации издания "Полтавщина", пострадавших передали медицинским работникам. В строительной компании сообщили, что никто из рабочих тяжелых травм не получил.

"Предприятие полностью берет на себя все расходы на лечение пострадавших и позаботится об их семьях в период лечения. СМНК-37 и генеральный подрядчик сделают все возможное, чтобы в дальнейшем не случалось таких инцидентов, и готовы всячески способствовать любым проверяющим органам", – говорится в сообщении.

Теги: Полтава, полиция, пострадавшие, происшествия, работа
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