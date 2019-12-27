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В Полтавской области чиновники организовали схему по присвоению бюджетных средств в аграрной сфере – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения средств при использовании особо ценных земель Национальной академии аграрных наук.

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Для присвоения средств чиновники занизили объем урожая
Для присвоения средств чиновники занизили объем урожая
Фото: ssu.gov.ua

В Полтавской области руководители госструктуры сговорились с представителями частной компании, чтобы реализовать схему по присвоению бюджетных средств. Об этом сообщила Служба безопасности Украины 27 декабря.

По версии следствия, чиновники и коммерсанты искусственно занизили объем урожая на особо ценных землях Национальной академии аграрных наук. Оперативники установили, что неучтенную партию зерновых вывезли на частные элеваторы и присвоили.

Во время обысков были найдены черная бухгалтерия, документация, которая подтверждает фактические объемы урожая, и 2,3 млн грн наличными. Эти средства были присвоены участниками схемы, и суд наложил на деньги арест.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Теги: СБУ, Украина, Полтавская область, урожай, растрата, чиновники, уголовное производство, Служба безопасности Украины, хищение
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