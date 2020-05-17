В Полтавской области фура насмерть сбила двух человек, менявших колесо в Mercedes

По данным Полтавской ОГА, водитель фуры, которая насмерть сбила двух человек на киевской трассе, – житель той же области, что и его жертвы.

16 мая в Пирятинском районе Полтавской области произошло ДТП, жертвами которого стала супружеская пара. Об этом проинформировали в областной государственной администрации (ОГА).

На 157 км автодороги Киев – Харьков водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом С. 1965 года рождения, житель города Канев Черкасской области, не выбрал безопасный боковой интервал движения, не учел дорожную обстановку и совершил наезд на супругов А. 1984-го и 1988 годов рождения, жителей Городища Черкасской области", – говорится в сообщении.

В ОГА отметили, что жертвами стала супружеская пара, которая на обочине дороги меняла колесо на своем автомобиле Mercedes.