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ОБЩЕСТВО

В Полтавской области фура насмерть сбила двух человек, менявших колесо в Mercedes

По данным Полтавской ОГА, водитель фуры, которая насмерть сбила двух человек на киевской трассе, – житель той же области, что и его жертвы.

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ДТП произошло на киевской трассе
ДТП произошло на киевской трассе
Фото: pixabay.com (архив)

16 мая в Пирятинском районе Полтавской области произошло ДТП, жертвами которого стала супружеская пара. Об этом проинформировали в областной государственной администрации (ОГА).

На 157 км автодороги Киев – Харьков водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом С. 1965 года рождения, житель города Канев Черкасской области, не выбрал безопасный боковой интервал движения, не учел дорожную обстановку и совершил наезд на супругов А. 1984-го и 1988 годов рождения, жителей Городища Черкасской области", – говорится в сообщении.

В ОГА отметили, что жертвами стала супружеская пара, которая на обочине дороги меняла колесо на своем автомобиле Mercedes.

Теги: ДТП, автомобили, Полтавская область, Черкасская область, жертвы, Mercedes
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