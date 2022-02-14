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В райцентре в Кировоградской области обнаружили тайник со взрывчаткой и боеприпасами – СБУ

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Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу
Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины в ходе следственно-оперативных действий в Кировоградской области обнаружила тайник со взрывчаткой и боеприпасами. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, арсенал был обустроен на территории частного домовладения в одном из районных центров региона.

Во время осмотра тайника правоохранители обнаружили 200 г тротила, четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5, 50 патронов калибра 7,62 мм. Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу.

"По предварительным данным следствия, житель дома нелегально хранил средства поражения для сбыта. Своих клиентов он подыскивал через собственные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Теги: взрывчатка, боеприпасы, тайник, Кировоградская область, правоохранители, граната, Служба безопасности Украины
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