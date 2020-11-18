В СБУ рассказали о разоблачении группы лиц, терроризировавших жителей Харьковской области

По информации СБУ, задержанные выдавали денежные кредиты и требовали вернуть их с "процентами". В случае неуплаты они угрожали расправой.

Сотрудники СБУ в Харьковской области сообщили о разоблачении преступной группы, которая давала деньги в долг местным жителям, сообщил начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула в Facebook 18 ноября.

Когда им возвращали долг, они требовали "проценты", размер которых превышал сумму кредита в несколько раз, уточнили в СБУ.

"В случае неуплаты они привлекали местных уголовников для физического и психологического давления на жертв и членов их семей. Они, в частности, угрожали убийством, избиением, похищением людей", – написал Абдула.

По его словам, в одном из случаев участники группы требовали от жительницы Харьковской области почти 750 тыс. гривен. В случае невыплаты этой суммы ей и ее матери угрожали физической расправой

Правоохранители задержали организатора группы при получении части долга в размере $6 тыс. Решается вопрос о сообщении подозрения в совершении преступления задержанному и другим участникам группы.