СБУ задержала родственника чиновника КГГА, который предлагал за $15 тыс. решить вопрос аренды земли в Киеве

Служба безопасности Украины задержала на взятке человека, который за деньги предлагал коммерсанту решить "вопрос" аренды земли в столице с помощью должностных лиц Киевской городской государственной администрации и депутатов Киевского горсовета. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба СБУ.
Злоумышленник требовал от бизнесмена $15 тыс. за помощь в возобновлении договора аренды земельного участка коммерческого назначения в Голосеевском районе, отмечается в сообщении ведомства.
По версии следствия, для проведения сделки злоумышленник привлек родственника, который работает на руководящей должности в КГГА.
Правоохранители задокументировали получения первой части взятки в размере $5 тыс. Позже спецслужбы задержали злоумышленника во время получения $10 тыс.
Досудебное расследование продолжается.