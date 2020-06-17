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СБУ задержала родственника чиновника КГГА, который предлагал за $15 тыс. решить вопрос аренды земли в Киеве

Служба безопасности Украины установила, что злоумышленник требовал от бизнесмена $15 тыс. за помощь в возобновлении договора аренды земельного участка коммерческого назначения.

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В СБУ продолжается расследование дела о взятке
В СБУ продолжается расследование дела о взятке
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала на взятке человека, который за деньги предлагал коммерсанту решить "вопрос" аренды земли в столице с помощью должностных лиц Киевской городской государственной администрации и депутатов Киевского горсовета. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленник требовал от бизнесмена $15 тыс. за помощь в возобновлении договора аренды земельного участка коммерческого назначения в Голосеевском районе, отмечается в сообщении ведомства.

По версии следствия, для проведения сделки злоумышленник привлек родственника, который работает на руководящей должности в КГГА.

Правоохранители задокументировали получения первой части взятки в размере $5 тыс. Позже спецслужбы задержали злоумышленника во время получения $10 тыс.

Досудебное расследование продолжается.

Теги: СБУ, Украина, КГГА, аренда, бизнес, депутаты, следствие, горсовет, помощь, деньги, правоохранители, взятка, спецслужбы, чиновники, безопасность, работа, сделка, Служба безопасности Украины
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