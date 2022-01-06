В Славянске 25-летний полицейский обворовал покойника и уволился из полиции

Полицейский украл банковскую карту покойного, на которой было 12 тыс. грн Фото: depositphotos.com

Отмечается, что преступление произошло в мае 2021 года.

"Досудебным расследованием установлено, что оперуполномоченный одного из отделов Главного управления Нацполиции в Донецкой области, находясь в составе следственно-оперативной группы, выехал на вызов по факту смерти 59-летнего гражданина в Славянске. Во время осмотра домовладения правоохранитель украл банковскую карту умершего, по которой похитил 12 тыс. грн", – говорится в сообщении.

После совершенного подозреваемый уволился из органов полиции, отмечают в прокуратуре. Мужчине сообщили о подозрении в краже, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ст. 185 Уголовного кодекса Украины).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.