В Станице Луганской в результате взрыва погибли муж и жена – полиция

По предварительным данным полиции Луганской области, в доме в Станице Луганской два человека погибли в результате взрыва гранаты Ф-1.

20 июня в поселке Станица Луганская Луганской области в результате взрыва в жилом доме на улице Николая Гоголя погибли два человека. Об этом проинформировала Нацполиция Украины.

"Правоохранители установили, что по данному адресу произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате которого от полученных травм погибли владельцы дома – мужчина 1962 года рождения и женщина 1968 года рождения", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что погибшие были мужем и женой.

Открыто уголовное производство. По какой статье Уголовного кодекса Украины, в Нацполиции не уточнили.

"Предварительно установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с женой привел в действие неизвестное взрывное устройство (вероятно, гранату Ф-1)", – рассказали в полиции Луганской области.