В Сумской области зафиксировали вспышку ботулизма и недостаточное количество сыворотки против заболевания

Отмечается, что женщине, которая была в тяжелом состоянии, врачи сразу ввели сыворотку против ботулизма. Двум другим больным, которым также нужен был этот препарат, пришлось покупать его через частного предпринимателя за рубежом.

Как оказалось, в Сумской области была только одна доза сыворотки, а купить в Украине ее невозможно, сообщает ТСН.

Медики рассказали журналистам, что вакцину заказывают ежегодно централизованно через Минздрав в зависимости от прогнозируемого количества больных ботулизмом. В этом году в области было четыре дозы сыворотки, а случаев заболевания зафиксировали шесть.

"Это лекарственное средство не производится в Украине. Заявки проводят на уровне государства, заказ предоставляется, и сейчас мы ожидаем поставки", – сообщила медицинский директор Сумского областного центра инфекционных болезней и дерматологии Ирина Троцкая.