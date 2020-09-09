В Тернополе разоблачили группировку, которая изготавливала поддельные документы стран ЕС

Злоумышленники в Тернополе под заказ изготавливали фальшивые ID-карты – паспорта граждан Польши, Литвы, Румынии, Болгарии, Словакии – и водительские удостоверения, сообщает Национальная полиция Украины.

В Тернополе разоблачили группировку, которая изготавливала поддельные документы стран Евросоюза. Об этом 9 сентября в Facebook сообщает Национальная полиция Украины.

Злоумышленники наладили схему производства фальшивых документов и голографических элементов, а также их реализации на территории Украины.

Под заказ изготовлялись ID-карты – паспорта граждан Польши, Литвы, Румынии, Болгарии, Словакии – и водительские удостоверения.

Стоимость изготовления фальшивых документов варьировалась в пределах €120–350. После заказа "клиенты" вносили на банковскую карту задаток в размере 1 тыс. грн. Остаток – наложенным платежом в почтовом отделении при получении поддельных документов.