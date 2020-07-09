В Тернополе впервые в Украине школьники будут распределять общественный бюджет на свои проекты

По словам мэра города Сергея Надала, на школьные проекты направят не менее 10% всей суммы, выделенной на общественный бюджет.

В Украине впервые ученики будут сами распределять общественный школьный бюджет на свои проекты. Такая практика начинается в Тернополе – там утвердили положение о школьном общественном бюджете и выделяют около 1,7 млн грн из городской казны, сообщил в комментарии УНИАН городской голова Тернополя Сергей Надал.

"Школьный общественный бюджет – это инструмент, который даст возможность ученикам улучшить учебный процесс и внешкольное время в своей школе. Авторами проектов могут выступать один ученик или группа учеников 7–11 классов. Для этого необходимо придумать идею проекта. Подать ее описание на специальную платформу и собрать наибольшее количество голосов учеников своей же школы. Для Украины – это уникальный пока инструмент, потому что до сих пор проекты для общественного бюджета могли подавать только взрослые. Но я надеюсь, что такая практика станет привычной. Ведь наша молодежь умеет мечтать и смотрит дальше вперед. Это сможет принести больше развития городам Украины", – сказал мэр.

Он добавил, что проекты школьников должны способствовать развитию школьного самоуправления, образовательных и учебных процессов, внедрению инноваций, улучшению учебного заведения и территории, создавать новые возможности для обучения.

"Наша цель – научить детей мыслить и действовать самостоятельно в команде. Почувствовать, что такое самоуправление. Почувствовать, что именно от тебя могут зависеть конкретные улучшения для твоей школы, твоих друзей и города в целом. Проекты охватывают различные сферы – от самоуправления, улучшения возможностей для обучения до социальных и экологических мероприятий. Главное, чтобы проект работал на общую пользу. Я убежден – подобные инструменты добавят понимания, что такое бюджет, как его разумно использовать. Также дети будут учиться быть сознательными гражданами", – отметил Надал.

По словам мэра, на школьный общественный бюджет направляется не менее 10% всей суммы, выделенной на общественный бюджет.

"Ориентировочно на 2020 год эта сумма составит 1,7 млн грн. Эти средства распределяются равными частями между учебными заведениями города, которые согласятся на участие в реализации проекта. Ученики будут голосовать за тот или иной проект с помощью QR-кодов, а сам проект будет реализовываться в 2021 году, – объяснил он. – Положение мы разработали в рамках сотрудничества с Советом Европы в проектах: "Содействие участию граждан в демократическом процессе принятия решений в Украине". Специалисты Совета Европы будут оказывать Тернополю экспертную и организационно-методическую поддержку во внедрении этого инструмента привлечения детей и молодежи к процессу принятия решений в Украине".

УНИАН отмечает, что в начале 2020 года Тернополь получил статус "Молодежной столицы Украины" в рамках Всеукраинского фoрума "Мoлoдь offline", а в октябре 2019-го – награду Kyiv Smart City Forum 2019 в номинации "Открытый инновационный город".