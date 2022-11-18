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В Тернополе задержали иностранца в розыске Интерпола, который пытался создать ОПГ в Украине

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Задержанный находится в розыске Интерпола
Задержанный находится в розыске Интерпола
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины задержала в Тернополе иностранного преступника, которого ищет Интерпол, пытавшегося создать криминальную группировку в Украине. Об этом сообщает СБУ в Telegram 18 ноября.

Задержанным оказался участник международной преступной группировки по Южному Кавказу. Злоумышленники специализировались на разбойных нападениях, совершаемых с особой жестокостью.

Сотрудники СБУ получили информацию о том, что один из участников банды тайно прибыл в Украину, где надеялся скрываться от правосудия. На западе Украины он пытался создать собственную криминальную группировку для "налетов" на дома и бизнес местных жителей. Такие действия могли привести к обострению криминогенной обстановки и расшатыванию общественно-политической ситуации в западных областях, отмечают в СБУ.

Сотрудники СБУ установили местонахождение уголовника и задержали его. На данный момент правоохранители решают вопрос применения к нему экстрадиционного ареста. Также проверяется возможная причастность задержанного к совершению тяжких преступлений на территории Украины.

Теги: СБУ, Интерпол, экстрадиция, задержание, преступник
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