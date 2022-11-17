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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала в Херсонской области депутата от ОПЗЖ, сотрудничавшего с оккупантами

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Задержанного подозревают в коллаборационизме
Задержанного подозревают в коллаборационизме
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали на деоккупированной территории Херсонской области местного депутата от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". Об этом сообщает СБУ 17 ноября.

По данным СБУ, задержанный добровольно пошел на сотрудничество с россиянами и занял руководящий пост в оккупационном министерстве внутренних дел Херсонской области. Там он работал в отделе "борьбы с экономическими преступлениями". На самом деле он занимался террором местных предпринимателей и заставлял их платить налоги в бюджет России, заявляют в СБУ.

Ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст:

20 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ. Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.

14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине.

12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде.

В середине июля "Оппозиционная платформа – За жизнь" обжаловала в апелляционном порядке решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня, согласно которому партия была запрещена с передачей всего ее имущества в собственность государства.

24 августа в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий народных депутатов Украины, избранных от ОПЗЖ "в связи с выходом этих депутатов из состава депутатской фракции этой партии и с выездами на постоянное проживание за пределы Украины".

Теги: СБУ, война России против Украины, задержание, ОПЗЖ, коллаборационизм
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