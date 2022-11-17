СБУ задержала в Херсонской области депутата от ОПЗЖ, сотрудничавшего с оккупантами

По данным СБУ, задержанный добровольно пошел на сотрудничество с россиянами и занял руководящий пост в оккупационном министерстве внутренних дел Херсонской области. Там он работал в отделе "борьбы с экономическими преступлениями". На самом деле он занимался террором местных предпринимателей и заставлял их платить налоги в бюджет России, заявляют в СБУ.

Ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.