СБУ задержала в Херсонской области депутата от ОПЗЖ, сотрудничавшего с оккупантами

По данным СБУ, задержанный добровольно пошел на сотрудничество с россиянами и занял руководящий пост в оккупационном министерстве внутренних дел Херсонской области. Там он работал в отделе "борьбы с экономическими преступлениями". На самом деле он занимался террором местных предпринимателей и заставлял их платить налоги в бюджет России, заявляют в СБУ.
Ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
20 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ. Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.
14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине.
12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде.
В середине июля "Оппозиционная платформа – За жизнь" обжаловала в апелляционном порядке решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня, согласно которому партия была запрещена с передачей всего ее имущества в собственность государства.
24 августа в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий народных депутатов Украины, избранных от ОПЗЖ "в связи с выходом этих депутатов из состава депутатской фракции этой партии и с выездами на постоянное проживание за пределы Украины".