В Украине за 2022 год количество зарегистрированных волонтеров выросло в восемь раз

Всего Государственная налоговая служба насчитала 2699 волонтеров на начало 2023 года. Реестр волонтеров был создан еще в 2014 году, до полномасштабного вторжения в нем было всего 320 человек.

Примерно 70% регистраций волонтеров за 2022 год пришлось на декабрь. В Opendatabot главной причиной всплеска называют желание волонтеров обезопасить себя от проблем с налоговой.

Инфографика: opendatabot.ua

Также волонтеры пытаются не попасть под налогообложение донатов. Ведь без регистрации в официальном перечне налоговая может насчитать 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора. Благодаря реестру волонтеры не попадут под финмониторинг и блокирование счетов от банка, а также будут иметь рейтинг доверия.

Чтобы зарегистрироваться, нужно подать заявление в Государственную налоговую службу по месту регистрации, в документе указать идентификационный номер и банковские реквизиты волонтера. Включение в реестр осуществляется по заявлению в течение одного рабочего дня.