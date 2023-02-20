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В Украине за 2022 год количество зарегистрированных волонтеров выросло в восемь раз

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Всего Государственная налоговая служба насчитала 2699 зарегистрированных волонтеров на начало 2023 года
Всего Государственная налоговая служба насчитала 2699 зарегистрированных волонтеров на начало 2023 года
Фото: EPA

В 2022 году в реестре волонтеров Государственной налоговой службы зарегистрировались 2383 украинца. Это в 8,4 раза больше, чем за все время существования перечня, сообщила 20 февраля платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

Всего Государственная налоговая служба насчитала 2699 волонтеров на начало 2023 года. Реестр волонтеров был создан еще в 2014 году, до полномасштабного вторжения в нем было всего 320 человек.

Примерно 70% регистраций волонтеров за 2022 год пришлось на декабрь. В Opendatabot главной причиной всплеска называют желание волонтеров обезопасить себя от проблем с налоговой. 

Инфографика: opendatabot.ua
Инфографика: opendatabot.ua

Также волонтеры пытаются не попасть под налогообложение донатов. Ведь без регистрации в официальном перечне налоговая может насчитать 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора. Благодаря реестру волонтеры не попадут под финмониторинг и блокирование счетов от банка, а также будут иметь рейтинг доверия.

Чтобы зарегистрироваться, нужно подать заявление в Государственную налоговую службу по месту регистрации, в документе указать идентификационный номер и банковские реквизиты волонтера. Включение в реестр осуществляется по заявлению в течение одного рабочего дня.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, налоги, война, волонтер, волонтеры, война России против Украины, Opendatabot, регистрация
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