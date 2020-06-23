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В Украине у 37% больниц нет качественного доступа к интернету

В Украине к интернету подключено 74,3% больниц: 1304 из 1756 учреждений.

В Киеве подключения к интернету требуют 46 медучреждений
В Киеве подключения к интернету требуют 46 медучреждений
Фото: depositphotos.com

В Украине у 645 больниц больниц нет доступа к качественному интернету, это 37% от всех медучреждений в стране. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

К интернету подключено 74,26% больниц, а именно – 1304 из 1756, отметили в ведомстве.

"Это означает, что в таких заведениях есть существенные ограничения в развитии телемедицины и внедрения новейших практик. К тому же, пациенты, проходящие лечение в стационаре, и остальные посетители не имеют возможности пользоваться скоростным Wi-Fi", – говорится в сообщении.

В Киеве подключения к сети требуют 46 медучреждений, в Киевской области – еще 18. Наибольшее количество больниц без соответствующего интернета в Днепропетровской области – 65, наименьшее в Луганской области – девять.

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Скриншот: thedigital.gov.ua

"Чтобы все пациенты могли одновременно пользоваться Wi-Fi, нужно гигабитное подключение. Но такая публичная сеть непременно должна быть отделена от внутренней сети больницы, чтобы никакая персональная информация о пациентах не попала к злоумышленникам", – заявили в Минцифры.

В министерстве добавили, что возможность предоставлять медицинские услуги онлайн необходима в период противоэпидемических мероприятий и ограничений.

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года. Главный принцип второго этапа реформы – деньги больницам должны распределять в зависимости от количества предоставляемых услуг. Таким образом, большее финансирование должны получать те медучреждения, в которые обращается больше пациентов, а больницы с меньшим количеством пациентов оказались под угрозой закрытия.

С приходом на должность министра здравоохранения в марте Максим Степанов неоднократно критиковал второй этап медицинской реформы и отмечал, что его внедрение приведет к сокращению штата больниц. С критикой медицинской реформы выступал и президент. По данным главы государства, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тыс. медиков и закрыто 332 больницы.

В начале мая Степанов анонсировал пересмотр второго этапа реформы. Чиновник заявил, что она не адаптирована к украинским реалиям, и пообещал, что министерство разработает "справедливые тарифы", по которым будут финансировать отрасль.

В рамках второго этапа реформы в Украине начали предоставлять 27 пакетов бесплатных медицинских услуг, а больницы перешли на другую систему финансирования – теперь деньги им выделяет НСЗУ, с которой медицинские учреждения подписывают контракты. Таким образом, медицинская субвенция – распределение бюджетных денег по областям – осталась в прошлом.

Теги: Украина, медицина, больница, Wi-Fi, лечение, ограничения, больницы, телемедицина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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