В Украине арестовали имущество россиянина на почти 1,3 млрд грн

Россиянин уклонился от уплаты обязательных платежей на сумму более 18,6 млн грн Фото: depositphotos.com

Россиянин скрывал доходы, полученные от предоставления в аренду недвижимости, и уклонился от уплаты обязательных платежей на сумму более 18,6 млн грн.

Решением суда наложен арест на его банковские счета, земельные участки и объекты коммерческой недвижимости. Примерная стоимость арестованного имущества составляет почти 1,3 млрд грн.

Как рассказал директор БЭБ Вадим Мельник, бюро исследует деятельность 21,7 тыс. компаний, бенефициарными владельцами которых являются граждане России. В приоритете у аналитиков – компании с наибольшим капиталом и целостные имущественные комплексы, которые могут принести пользу государству.

"Первоочередными задачами для БЭБ является привлечение к ответственности нарушителей, наложение ареста на их имущество, не дать переоформить это имущество на другие компании и способствовать, чтобы имущество работало на Украину, для восстановления экономики нашего государства, разрушенных населенных пунктов или для нужд ВСУ”, – добавил он.