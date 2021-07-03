В Украине чиновник решил жениться после проверки НАПК – "измучился объяснять" имущество возлюбленной

Об этом глава управления НАПК по проведению обязательных полных проверок Сергей Петухов написал в Facebook.

"Звонит восхищенная госпожа и с благодарностью говорит, что декларант так измучился объяснять о ее имуществе после нашей проверки, что сделал ей предложение, чтобы указывать в декларации как жену", – отметил он.

По словам Петухова, проверяющего НАПК пригласили на свадьбу свидетелем.

Контекст:

НАПК занимается контролем и проверкой деклараций чиновников, оно анализирует, все ли субъекты декларирования подали декларации и соответствует ли стоимость их имущества и расходы доходам.

Госреестр деклараций работает в Украине с августа 2016 года. Введение электронного декларирования было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима с Украиной.

Ежегодная кампания подачи деклараций чиновниками завершилась 1 апреля, Нацагентство получило почти 800 тыс. деклараций.