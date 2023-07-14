В Украине изменили даты нескольких госпраздников. Рождество теперь 25 декабря, а День защитников – 1 октября

Отныне Рождество будет праздноваться 25 декабря вместо 7 января.
Кроме того, 15 июля будут праздновать День украинской государственности (вместо 28 июля), когда чтят память князя Владимира Великого.
Также 1 октября будут отмечать День защитников и защитниц Украины (вместо 14 октября, которое связано с украинскими военными традициями чествования Покрова Пресвятой Богородицы).
Железняк отметил, что в этом году День украинской государственности еще будет 28 июля, поскольку закон подпишут позже.
24 мая стало известно, что архиерейский собор Православной церкви Украины одобрил переход на новый церковный календарь.
Формально переход на новый календарь должен утвердить еще поместный собор церкви 27 июля 2023 года с участием мирян. Но предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний и ряд других епископов заявили "BBC News Україна", что вопрос уже решен и переход на новый календарь состоится 1 сентября.
Некоторые праздники с плавающими датами, такие как Пасха и Троица, в Украине будут отмечать по старому календарю. Такой переход со старого юлианского календаря на новый без учета Пасхи называют "новоюлианским календарем".
Переход на новый церковный календарь поддерживают 63% украинцев. Об этом свидетельствуют опубликованные 8 июня результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".