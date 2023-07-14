В Украине изменили даты нескольких госпраздников. Рождество теперь 25 декабря, а День защитников – 1 октября

Отныне Рождество будет праздноваться 25 декабря вместо 7 января.

Кроме того, 15 июля будут праздновать День украинской государственности (вместо 28 июля), когда чтят память князя Владимира Великого.

Также 1 октября будут отмечать День защитников и защитниц Украины (вместо 14 октября, которое связано с украинскими военными традициями чествования Покрова Пресвятой Богородицы).

Железняк отметил, что в этом году День украинской государственности еще будет 28 июля, поскольку закон подпишут позже.

Контекст:

24 мая стало известно, что архиерейский собор Православной церкви Украины одобрил переход на новый церковный календарь.

Формально переход на новый календарь должен утвердить еще поместный собор церкви 27 июля 2023 года с участием мирян. Но предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний и ряд других епископов заявили "BBC News Україна", что вопрос уже решен и переход на новый календарь состоится 1 сентября.

Некоторые праздники с плавающими датами, такие как Пасха и Троица, в Украине будут отмечать по старому календарю. Такой переход со старого юлианского календаря на новый без учета Пасхи называют "новоюлианским календарем".

Переход на новый церковный календарь поддерживают 63% украинцев. Об этом свидетельствуют опубликованные 8 июня результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".