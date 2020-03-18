В Украине может возрасти количество пострадавших из-за опасного оборудования – "Укрэксперт"

Поправки в постановление Кабинета Министров №1107, принятые 3 марта, под видом дерегуляции уничтожают всю систему независимого контроля за опасным оборудованием, но не предлагают ничего взамен, заявила исполнительный директор Ассоциации независимых экспертов Украины "Укрэксперт" Елена Лещенко.

Украину ожидает волна несчастных случаев и травм при эксплуатации оборудования повышенной опасности – станков на промышленных предприятиях, лифтов, канатных дорог и даже детских аттракционов. Об этом заявила на конференции исполнительный директор Ассоциации независимых экспертов Украины "Укрэксперт" Елена Лещенко, пишет УНИАН.

По ее словам, поправки в постановление Кабинета Министров №1107, принятые 3 марта, под видом дерегуляции уничтожают всю систему независимого контроля за опасным оборудованием, но не предлагают ничего взамен.

"Ранее оборудование и машины повышенной опасности проходили тщательную экспертизу, проводился анализ материальной базы предприятий для выполнения работ, которые могут угрожать жизни или здоровью людей – сотрудников или потребителей услуг. Если все безопасно, владелец получал сертификат. Однако теперь собственники имеют право сами оценивать состояние своего оборудования, сами же заполняют декларации и подают их в Госслужбу по вопросам труда, которая никак не проверяет эту информацию. При этом не предусмотрено никакой ответственности за неправду, указанную в декларации. Даже технический аудит в этом случае является добровольным, а не обязательным. Будут ли владельцы тратить деньги на это во время кризиса, если можно сэкономить, – вопрос риторический. Государство фактически самоустранилось от контроля за безопасностью людей. Это фактически диверсия!" – считает Лещенко.

Она добавила, что промышленный парк государства морально и физически устарел на 80%.

"Кто теперь будет нести ответственность за волну несчастных случаев и рост количества пострадавших из-за опасного оборудования? Может быть, Алексей Гончарук, который подписал это постановление в последние дни своего пребывания на должности главы правительства? Мы поддерживаем дерегуляцию, но разумную и ответственную, с учетом мнений всех представителей сферы охраны труда – работников, которые подвергаются рискам, работодателей и независимых экспертов. Постановление №1107 давно нужно менять, особенно в плане отмены разрешений от Госслужбы по вопросам труда. Но только после того, как будет подготовлена другая модель функционирования системы технической экспертизы и внедрены новые подходы для обеспечения работодателями безаварийной эксплуатации оборудования повышенной опасности", – подчеркнула эксперт.

Ассоциация "Укрэксперт" призвала премьер-министра приостановить действие постановления №1107 и рассмотреть целесообразность пребывания Игоря Дегнера на должности председателя Госслужбы по вопросам труда, "как главного "идеолога" поправок, которые могут привести к гибели людей".

"Против проекта постановления, которое был опубликован на сайте МЭРТ для обсуждения, высказались 4179 участников из 5269. Экспертные организации обращались с требованиями внести правки к Кабмину, парламенту и президенту. Однако все наши предложения были проигнорированы. Более того, принятый документ отличается от опубликованного ранее. Постановление было разработано кулуарно без участия специалистов и принято поспешно, с нарушением процедур. Чтобы предупредить травмирование и, не дай бог, гибель людей, мы подготовили иск в суд. Наша цель – приостановить действие постановления №1107 до разработки новой системы оценки", – заявила Лещенко.

Согласно новым поправкам к постановлению Кабинета Министров №1107, перечень видов работ повышенной опасности, для которых требуются разрешения, сократился с 18 до шести, а оборудования, машин и механизмов – с 11 до четырех, отмечает УНИАН.