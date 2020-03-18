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В Украине может возрасти количество пострадавших из-за опасного оборудования – "Укрэксперт"

Поправки в постановление Кабинета Министров №1107, принятые 3 марта, под видом дерегуляции уничтожают всю систему независимого контроля за опасным оборудованием, но не предлагают ничего взамен, заявила исполнительный директор Ассоциации независимых экспертов Украины "Укрэксперт" Елена Лещенко.

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Промышленный парк государства морально и физически устарел на 80%, сообщила эксперт
Промышленный парк государства морально и физически устарел на 80%, сообщила эксперт
Фото: depositphotos.com

Украину ожидает волна несчастных случаев и травм при эксплуатации оборудования повышенной опасности – станков на промышленных предприятиях, лифтов, канатных дорог и даже детских аттракционов. Об этом заявила на конференции исполнительный директор Ассоциации независимых экспертов Украины "Укрэксперт" Елена Лещенко, пишет УНИАН.

По ее словам, поправки в постановление Кабинета Министров №1107, принятые 3 марта, под видом дерегуляции уничтожают всю систему независимого контроля за опасным оборудованием, но не предлагают ничего взамен.

"Ранее оборудование и машины повышенной опасности проходили тщательную экспертизу, проводился анализ материальной базы предприятий для выполнения работ, которые могут угрожать жизни или здоровью людей – сотрудников или потребителей услуг. Если все безопасно, владелец получал сертификат. Однако теперь собственники имеют право сами оценивать состояние своего оборудования, сами же заполняют декларации и подают их в Госслужбу по вопросам труда, которая никак не проверяет эту информацию. При этом не предусмотрено никакой ответственности за неправду, указанную в декларации. Даже технический аудит в этом случае является добровольным, а не обязательным. Будут ли владельцы тратить деньги на это во время кризиса, если можно сэкономить, – вопрос риторический. Государство фактически самоустранилось от контроля за безопасностью людей. Это фактически диверсия!" – считает Лещенко.

Она добавила, что промышленный парк государства морально и физически устарел на 80%.

"Кто теперь будет нести ответственность за волну несчастных случаев и рост количества пострадавших из-за опасного оборудования? Может быть, Алексей Гончарук, который подписал это постановление в последние дни своего пребывания на должности главы правительства? Мы поддерживаем дерегуляцию, но разумную и ответственную, с учетом мнений всех представителей сферы охраны труда – работников, которые подвергаются рискам, работодателей и независимых экспертов. Постановление №1107 давно нужно менять, особенно в плане отмены разрешений от Госслужбы по вопросам труда. Но только после того, как будет подготовлена другая модель функционирования системы технической экспертизы и внедрены новые подходы для обеспечения работодателями безаварийной эксплуатации оборудования повышенной опасности", – подчеркнула эксперт.

Ассоциация "Укрэксперт" призвала премьер-министра приостановить действие постановления №1107 и рассмотреть целесообразность пребывания Игоря Дегнера на должности председателя Госслужбы по вопросам труда, "как главного "идеолога" поправок, которые могут привести к гибели людей".

"Против проекта постановления, которое был опубликован на сайте МЭРТ для обсуждения, высказались 4179 участников из 5269. Экспертные организации обращались с требованиями внести правки к Кабмину, парламенту и президенту. Однако все наши предложения были проигнорированы. Более того, принятый документ отличается от опубликованного ранее. Постановление было разработано кулуарно без участия специалистов и принято поспешно, с нарушением процедур. Чтобы предупредить травмирование и, не дай бог, гибель людей, мы подготовили иск в суд. Наша цель – приостановить действие постановления №1107 до разработки новой системы оценки", – заявила Лещенко.

Согласно новым поправкам к постановлению Кабинета Министров №1107, перечень видов работ повышенной опасности, для которых требуются разрешения, сократился с 18 до шести, а оборудования, машин и механизмов – с 11 до четырех, отмечает УНИАН.

Теги: Кабинет Министров, промышленность, безопасность
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