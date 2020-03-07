Минэкономразвития: В январе экономика Украины упала на 0,5%

Падение валового внутреннего продукта в январе 2020 года составило 0,5% по сравнению с январем 2019-го, заявили в Минэкономразвития Украины.

В январе 2020 года сократилось производство почти во всех видах экономической деятельности в Украине. Об этом говорится в обзоре (.pdf) экономической активности за январь, подготовленном Министерством экономического развития Украины. Документ 6 марта был опубликован на сайте ведомства.

"С начала 2020 года почти все виды экономической деятельности, формирующие динамику СИП [сводного индекса производства товаров и услуг], кроме строительства и внутренней торговли, продемонстрировали сокращение производства. Как результат в январе 2020-го года уменьшение СИП составило 2,6%, сокращение ВВП оценено на уровне 0,5%", – говорится в обзоре.

Динамо СИП и ВВП. Графика: me.gov.ua

В Минэкономразвития также прогнозируют, что темпы роста в первом квартале 2020 года, возможно, не удастся нарастить.

"Действие факторов, которые влияли на развитие экономики в 2019 году на фоне уже сложившихся в предыдущие периоды структурных дисбалансов и накопленных проблем, а также рисков, связанных с распространением коронавируса [SARS-CoV-2] в мире и возможное снижение темпов развития мировой экономики могут несколько сдерживать рост экономики в целом, особенно в первом квартале 2020 года", – считают в ведомстве.

По данным Госслужбы статистики, в январе 2020 года рост промышленного производства в Украине упал на 5,1% к январю прошлого года.

Президент Украины Владимир Зеленский называл проблемы в экономике одной из причин отставки правительства Алексея Гончарука (вместо него премьером был назначен Денис Шмыгаль). "Наша боль – падение промышленности на 5%, и оно продолжается четвертый месяц подряд во многих секторах. Не предоставило, к сожалению, правительство инструментов, которые стимулируют внутреннее производство и новые производственные мощности. Индустриальная слава Украины постепенно становится воспоминанием. Ми рискуем, что о нашем промышленном потенциале скоро будут говорить: "Это было давно и неправда", – заявлял он 4 марта.