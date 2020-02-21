Гончарук заявил, что рост украинской экономики опережает страны Европы

В четвертом квартале 2019 года темпы роста экономики в Украине снизились, однако это было связано с объективными факторами, в целом экономический рост в стране продолжается, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Гончарук: Октябрь и ноябрь 2019 года были очень неудачными с точки зрения конъюнктуры внешних рынков Фото: Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України / Facebook

Сегодня в ходе выступления с отчетом правительства в Верховной Раде премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что экономика в Украине растет быстрее, чем в Европе. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он обратил внимание, что все рейтинговые агентства улучшили суверенные рейтинги Украины.

"То же самое будет происходить весной, если будет сохранен тот курс, который мы с вами взяли", – отметил Гончарук.

Он напомнил, что в четвертом квартале 2019 года темпы роста экономики в Украине снизились, однако это было связано с объективными факторами.

"Например, у нас значительно дешевле газ, чем прошлой зимой. Например, у нас гораздо меньше произведенной и потребленной электроэнергии, и она намного дешевле, чем прошлой зимой. Например, октябрь и ноябрь были очень неудачными с точки зрения конъюнктуры внешних рынков для нашей промышленности", – отметил украинский премьер.

Согласно макроэкономическому прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, рост ВВП Украины в 2020 году может составить 3,7% (по оптимистичному сценарию – 4,8%).

2 сентября 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ВВП Украины должен вырасти на 40% в течение пяти лет. Глава правительства объяснил, что в 2020 году рост экономики должен составить не менее 5%, а во все последующие – не менее 7%.

3 сентября министр финансов Украины Оксана Маркарова отметила: чтобы за пять лет ВВП Украины вырос на 40%, рост экономики должен составлять почти 7% в год.

Рост ВВП по итогам 2019 года составил 3,3%.

Гончарук заявлял, что в 2020 году рост ВВП ожидается на уровне 4%.