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В Украине начали работу над высвобождением частот для 5G

Для внедрения 5G-связи в Украине будут высвобождать частоты, которые сейчас занимает телевидение. При этом высвобождение частот не помешает работе телевидения, ведь оно будет работать в низших диапазонах.

Начало развертывания сети 5G в Украине ожидается с 2022 года
Начало развертывания сети 5G в Украине ожидается с 2022 года
Фото: depositphotos.com

Министерство цифровой трансформации Украины инициировало высвобождение частот для внедрения связи пятого поколения. Об этом заявил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, говорится на сайте ведомства.

"Сегодня на заседании правительства было принято много решений, которые приближают нас к целям покрыть всю территории страны качественным мобильным и фиксированным интернетом. На прошлой неделе мы приняли план развития 5G. А уже сегодня сделали первые шаги по выполнению этого плана. Утвердили план высвобождения частот для распространения 5G", – отметил Федоров.

План предусматривает высвобождение полос радиочастот для внедрения радиотехнологии LTE в диапазонах 790– 862 МГц, 694–790 МГц.

Сейчас на этих частотах работает украинское телевидение. Одобренный план предусматривает высвобождение частот компаниями и настройку оборудования на более низкие диапазоны компаниями "Зеонбуд" и ТРК "Эфир". При этом высвобождение частот не помешает работе телевидения, ведь оно будет работать в низших диапазонах.

На прошлой неделе правительство утвердило план развития 5G в Украине. Объявление тендера на частоты для развития 5G планируется на октябрь следующего года. Начало развертывания сети 5G ожидается с 2022 года в крупнейших населенных пунктах. В сельской местности, отдаленных территориях и вдоль автомобильных дорог будет использоваться 4G.

5G – пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020), следующих за существующими стандартами 4G.

По информации Министерства цифровой трансформации Украины, 17 310 населенных пунктов не покрыты широкополосным доступом в интернет, в частности это касается 65% сел и 2% городов.

Теги: телевидение, 5G-связь, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации
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